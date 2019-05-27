Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня
Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Новый российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев 2 июня отправится в Минск, сообщил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.
Министр подчеркнул на пресс-конференции, что Мезенцев участвовал в переговорах.
Как сообщалось ранее, 29 мая Мезенцев сложит полномочия члена Совета Федерации.
Предыдущий посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич был освобожден от должности указом президента России.
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