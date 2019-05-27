Поиск

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня

Новый посол РФ прибудет в Минск 2 июня
Председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев
Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Новый российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев 2 июня отправится в Минск, сообщил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

Министр подчеркнул на пресс-конференции, что Мезенцев участвовал в переговорах.

Как сообщалось ранее, 29 мая Мезенцев сложит полномочия члена Совета Федерации.

Предыдущий посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич был освобожден от должности указом президента России.

Новость дополняется

Белоруссия Дмитрий Мезенцев

Новости по теме

Новости
Конфликт в Керченском проливе

Мосгорсуд оставил в силе арест 24 украинских моряков

Мосгорсуд оставил в силе арест 24 украинских моряков

Директору музея в Карелии дали девять лет колонии за педофилию

Директору музея в Карелии дали девять лет колонии за педофилию

Производитель SSJ 100 потребовал от страховых компаний более 200 млн рублей

Напавший на редакцию издания КПРФ в Ставрополе пронес нож в стопке газет

Пензенский Минздрав опроверг сообщения о забастовке сотрудников скорой помощи

Пензенский Минздрав опроверг сообщения о забастовке сотрудников скорой помощи
ПМЭФ-2019

Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ

Майкл Калви попросит следствие разрешить ему участвовать в ПМЭФ

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе требовал опубликовать статью о Сталине

Напавший на редакцию газеты в Ставрополе требовал опубликовать статью о Сталине

Житель Ставрополья с ножом напал на четверых сотрудников газеты КПРФ

Титов попросил президента об адвокатских полномочиях для бизнес-омбудсменов

Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга

Правительство РФ утвердило отмену внутрисетевого роуминга
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');