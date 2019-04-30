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Путин освободил Бабича от должности посла РФ в Белоруссии

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Михаила Бабича от обязанностей посла России в Белоруссии, говорится в сообщении на сайте Кремля.

На место Бабича президент назначил сенатора и бывшего губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева.

Бабич также освобожден от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией.

Бабич был назначен послом РФ в Минске 24 августа 2018 года. МИД Белоруссии неоднократно критиковал его поведение и высказывания.

"В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот: то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев", - заявили в пресс-службе МИД Белоруссии после того, как Бабич назвал безосновательными слова Александра Лукашенко о конечной стоимости БелАЭС.

Михаил Бабич Белоруссия

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