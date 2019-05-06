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СПЧ пока не просил Путина наградить экипаж потерпевшего катастрофу самолета Superjet

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Совет по правам человека пока не обращался к президенту с просьбой наградить экипаж сгоревшего в "Шереметьево" Superjet 100, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока не обращались", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, поступало ли соответствующее обращение.

"Абсолютно понятен эмоциональный фон и в соцсетях, и не в соцсетях, но, все-таки, здесь нельзя руководствоваться фоном в социальных сетях. Здесь можно руководствоваться только теми выводами, которые сделает комиссия", - добавил он.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что Совет глубоко скорбит и требует, чтобы было проведено самое тщательное расследование причин и условий, приведших к гибели людей. "Ну а как это всегда бывает, рядом идет трагедия и героизм - поэтому герои, спасшие жизнь другим людям, безусловно должны быть отмечены государственными наградами", - добавил он.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet 100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек. По предварительным данным, в результате катастрофы погиб 41 человек.

Представитель "Аэрофлота" сообщил, что пассажиры Superjet эвакуировались за 55 секунд при нормативе в 90 секунд, а командир экипажа имел достаточный опыт полетов. В авиакомпании добавили, что основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке стала попытка некоторых пассажиров спасти свою ручную кладь.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Владимир Путин СПЧ Шереметьево Аэрофлот

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