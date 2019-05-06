Глава ФНС отчитался перед Путиным об успехах регистрации самозанятых

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Более 60 тысяч человек зарегистрировались в России в качестве самозанятых. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

"Эксперимент движется. У нас очень много людей, свыше 60 тысяч человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход", - сказал Мишустин.

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан начался 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

"Лидер (по количеству зарегистрированных самозанятых - ИФ) - Москва, потом Московская область, потом Татарстан, потом Калужская область. Фактически у нас уже более 3,5 млрд рублей - это обороты тех участников этого эксперимента, которые в нем зарегистрировались, так называемая легализация идет", - отметил глава ФНС.

На середину марта 2019 года число самозанятых, по словам Мишустина, составляло более 40 тысяч.

Налогом для самозанятых могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Мишустин в ходе встречи с Путиным также рассказал о росте количества кассовых аппаратов и связанных с ними налоговых льготах. "В среднем оно увеличилось с дореформенного парка в два раза. У нас порядка более чем 2,3 млн кассовых аппаратов по стране, и более чем 800 тысяч юридических лиц их установили", - сообщил глава ФНС.

"Многие сегодня ждут, что мы, как мы и обещали, отменим декларации, которые связаны так или иначе с ведением бизнеса, в случае, если компания использует кассовый аппарат на упрощенной системе налогообложения. Такие инициативы готовятся. В настоящий момент мы соответствующим образом прорабатываем наши информационные системы", - добавил Мишустин.