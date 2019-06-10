Поиск

Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова

Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.

По словам Голиковой, часть этих денег - недоуплаченные налоги, другая часть - выпавшие расходы внебюджетных фондов - Пенсионного, обязательного медицинского страхования и социального страхования.

"Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн рублей", - отметила Голикова.

Вице-премьер напомнила, что в целях вывода "серых" доходов из тени в четырех российских регионах проходит эксперимент по регистрации самозанятых.

Татьяна Голикова

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"

Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Роспотребнадзор проверит средство для чистки труб, которым отравился Алибасов

Что произошло за день: воскресенье, 9 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Кадыров призвал СМИ и общественность не мешать расследованию "дела Голунова"

Кадыров призвал СМИ и общественность не мешать расследованию "дела Голунова"
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

РБК подаст иск против агентства РИА ФАН

В городе Щекино под Тулой начался пожар в торговом центре

Спасатели нашли живым второго члена экипажа упавшего в Бурятии Ан-2

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');