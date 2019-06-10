Расходы россиян оказались на 13 трлн рублей выше официальных доходов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Россияне тратят на 13,3 трлн рублей больше, чем официально зарабатывают, заявила в интервью газете "Известия" вице-премьер Татьяна Голикова

Такие данные она привела по итогам 2017 года (информации за 2018 года пока нет), отметив, что эта сумма составляет 14,5% ВВП.

По словам Голиковой, часть этих денег - недоуплаченные налоги, другая часть - выпавшие расходы внебюджетных фондов - Пенсионного, обязательного медицинского страхования и социального страхования.

"Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 трлн рублей", - отметила Голикова.

Вице-премьер напомнила, что в целях вывода "серых" доходов из тени в четырех российских регионах проходит эксперимент по регистрации самозанятых.