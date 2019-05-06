"Аэрофлот" опроверг сообщения о потере связи с рейсом Симферополь-Москва

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Компания "Аэрофлот" опровергла информацию о потере радиосвязи с самолетом рейса Симферополь-Москва.

"Мы опровергаем эту информацию. Никакой потери радиосвязи с самолетом не было", - сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что пассажирский лайнер А-320 компании "Аэрофлот" подал сигнал о потере радиосвязи по пути из Симферополя в Москву.

"Самолет А-320 "Аэрофлота", выполняющий рейс из Симферополя в Москву, подал экстренный сигнал ответчика 7700 о потере радиосвязи", - сказал собеседник агентства.