Альпинист пострадал в горах Карачаево-Черкесии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краснодарский альпинист травмирован при падении в горах в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.

"Информация о том, что на горе Орленок 44-летний альпинист из Краснодарского края получил травму при падении, поступила в 16:15 по Москве в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону", - сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

Для оказания помощи на место происшествия выдвинулись спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России по КЧР.

К 20:45 они добрались до пострадавшего, однако работы по транспортировке альпиниста начнутся утром 7 мая в связи с наступлением темного времени суток, уточняется в сообщении.