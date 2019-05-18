Японский альпинист погиб на Камчатке при восхождении на вулкан

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Спасательная операция завершилась в субботу на Камчатке, где в пятницу поздно вечером разбился японский альпинист, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства Камчатского края.

"Трагедия произошла в пятницу в 22:00 местного времени (13:00 по московскому времени). Трое альпинистов из Японии совершали первое, акклиматизационное, восхождение на вулкан Камень по одному из наиболее сложных маршрутов. Один из альпинистов сорвался и упал в ущелье. Двое его товарищей по спутниковому телефону обратились в свою турфирму за помощью, оттуда информация поступила нашим спасателям. Утром в субботу на вулкан вылетел вертолет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели на вертолете долетели до места происшествия и с высоты 3,3 км забрали двух альпинистов, с высоты примерно 3,6 км эвакуировали тело их погибшего товарища. Их доставят в Петропавловск-Камчатский.

Сотрудник пресс-службы добавил, что представители турфирмы перед началом восхождения альпинистов на вулкан сопроводили их до базового лагеря, находящегося на высоте 1,6 км, далее альпинисты отправились сами.

Местные СМИ сообщают, что японские альпинисты отказались от сопровождения камчатских специалистов на вулкан.