Только 3% россиян поверили в достоверность деклараций чиновников о доходах

Большинство россиян уверены, что высокопоставленные чиновники замалчивают полные данные о своих доходах и имуществе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Только 3% опрошенных, по данным "Левада-центра", полагают, что высокопоставленные госчиновники и парламентарии дают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе.

Более трех четвертей (77%) граждан РФ придерживаются мнения, что высокопоставленные государственные чиновники, сенаторы и депутаты Госдумы в ежегодных декларациях не предоставляют полных данных о своих доходах и имуществе. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, 37% граждан уверены, что высокопоставленные должностные лица и парламентарии в декларациях указывают "ничтожно малую" часть информации о своем имуществе и доходах. 40% респондентов считают, что содержащаяся в декларациях информация отражает лишь незначительную часть реальных доходов и состояния указанных лиц.

Социологи отмечают, что удельный вес россиян, скептически оценивающих готовность госчиновников дать исчерпывающие сведения о своих доходах и имуществе, фактически не меняется с апреля 2010 года.

Отвечая на вопрос социологов об арестах экс-министра открытого правительства Михаила Абызова и бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева, 31% участников опроса увидели в этом борьбу за передел сфер влияния между высокопоставленными чиновниками. 28% респондентов заявили, что эти аресты направлены на отвлечение внимания населения от реальных проблем в экономике. Борьбой с коррупцией это назвали 24% опрошенных граждан.

При этом опрос показал, что 40% россиян равнодушны к арестам и возбуждению уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников по обвинениям в мошенничестве, либо во взятках крупного размера. Чувство удовлетворения по поводу подобных действий испытывают 34% участников опроса.

Опрос проведен 18-23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.