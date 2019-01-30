В России Дело сенатора Арашукова

Суд арестовал сенатора Арашукова

Защита просила отпустить его под домашний арест или под залог в размере до 10 млн рублей

Суд арестовал сенатора Арашукова
Сенатор Рауф Арашуков во время заседания Басманного суда
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и убийствах, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: избрать в отношении Арашукова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 марта", - огласила решение судья Наталия Дударь.

В нем также говорится, что защита подала ходатайство об избрании Арашукову меры пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере до 10 млн рублей, однако оно, по мнению суда, не подлежит удовлетворению.

После заседания адвокаты сообщили, что обжалуют арест своего подзащитного. Адвокат Сергей Шишов добавил, что сенатор "просил передать через органы прессы, что в отношении него осуществляется политический заказ".

Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Заседание в закрытом режиме

По ходатайству защиты сенатора заседание прошло в закрытом режиме. Согласно заявлению адвокатов, в его адрес "поступали угрозы с требованием признать себя виновным, а в зале (суда - ИФ) находится большое количество неустановленных людей". Кроме того, по словам адвоката Евгения Устина, во время слушания могли быть разглашены данные медицинского характера его подзащитного.

До закрытия заседания следователь сказал, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться в ОАЭ, где у него, предположительно, есть вид на жительство, а также оказать давление на свидетелей, дающих на него изобличающие показания. Прокурор успел заявить, что поддерживает позицию следствия и считает необходимым поместить Арашукова в СИЗО.

Перед началом рассмотрения дела о его аресте сенатор улыбался журналистам при протокольной съемке. Во время самого процесса Арашуков находился без наручников за столом с адвокатами, а не в "клетке". Когда судья зачитывала ему права, он отметил, что надеется на вынесение решения, которое не придется обжаловать.

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Уголовные дела против Арашуковых

Рауф Арашуков был задержан в среду, 30 января, в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Согласно фабуле дела, сенатор может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что Арашуков входил в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Последний также был задержан в среду, ему инкриминируется создание ОПС и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Согласно материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС для хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 млрд рублей.

Адвокат сенатора заявил, что его подзащитный не признает вину.

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Теги: Рауф Арашуков

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