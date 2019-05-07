Песков объяснил недоверие к отчетам чиновников о доходах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Недоверие россиян, опрошенных "Левада-центром", к декларациям о доходах чиновников может быть вызвано тем, что они недостаточно осведомлены о системе проверок этих документов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал результаты опроса, согласно которому 88% россиян не верят в правдивость этих деклараций.

Песков пояснил, что существуют подразделения в самых различных организациях, в том числе и в администрации президента, которые вместе со специальными фискальными службами проверяют достоверность данных, которые декларируют чиновники.

"Эта система сложная. Она работает на постоянной основе в течение года. Эта система вскрывает и незначительные ошибки, и технические, и другие, сознательные или несознательные, допускаемые госслужащими в процессе декларирования", - сказал пресс-секретарь президента.

"Наверно, просто не хватает информации о том, как это проверяется. Но действительно такая система выстроена, и она работает", - добавил он.

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