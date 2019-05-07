Поиск

Песков объяснил недоверие к отчетам чиновников о доходах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Недоверие россиян, опрошенных "Левада-центром", к декларациям о доходах чиновников может быть вызвано тем, что они недостаточно осведомлены о системе проверок этих документов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В РоссииТреть россиян испытали удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновниковТреть россиян испытали удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновниковЧитать подробнее

Так он прокомментировал результаты опроса, согласно которому 88% россиян не верят в правдивость этих деклараций.

Песков пояснил, что существуют подразделения в самых различных организациях, в том числе и в администрации президента, которые вместе со специальными фискальными службами проверяют достоверность данных, которые декларируют чиновники.

"Эта система сложная. Она работает на постоянной основе в течение года. Эта система вскрывает и незначительные ошибки, и технические, и другие, сознательные или несознательные, допускаемые госслужащими в процессе декларирования", - сказал пресс-секретарь президента.

"Наверно, просто не хватает информации о том, как это проверяется. Но действительно такая система выстроена, и она работает", - добавил он.

Новость дополняется

Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

В Кремле заявили, что Путин не имеет отношения к прогнозу Глазьева о заселении Донбасса евреями

В Кремле заявили, что Путин не имеет отношения к прогнозу Глазьева о заселении Донбасса евреями

Новак рассказал о четырех задержанных по делу о грязной нефти в "Дружбе"

Новак рассказал о четырех задержанных по делу о грязной нефти в "Дружбе"

Россельхознадзор запретил молочную продукцию без упаковки с 37 предприятий Белоруссии

Силовики задержали радикалов, нападавших на мигрантов в центральных регионах РФ

Силовики задержали радикалов, нападавших на мигрантов в центральных регионах РФ

Россельхознадзор разрешил ввоз молочных продуктов из Белоруссии без упаковки

Треть россиян испытали удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновников

Треть россиян испытали удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновников
Пожар в торговом центре в Кемерове

Суд по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" начнется 16 мая

Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

СМИ узнали о доминирующей версии в расследовании крушения SSJ-100

СМИ узнали о доминирующей версии в расследовании крушения SSJ-100

Глава МЧС проверит готовность Якутии к паводку

Глава МЧС проверит готовность Якутии к паводку

Правительство рассмотрит возможность введения бессрочного вида на жительство

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');