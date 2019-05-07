Задымленный электронной сигаретой поезд эвакуировали в метро Петербурга

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Задымление от электронной сигареты привело к эвакуации поезда в петербургской подземке, сообщили "Интерфаксу" в ГУП "Петербургский метрополитен" во вторник.

По словам собеседника агентства, задымление произошло в вагоне на станции "Технологический институт", и машинист попросил пассажиров покинуть поезд.

"После выяснилось, что в сумке одного из пассажиров произошло задымление электронной сигареты. Для помощи пассажиру потребовалось несколько минут. Поезд продолжил движение", - добавили в метрополитене.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, виден задымленный вагон и обследующий поезд сотрудник метро с огнетушителем.

Очевидцы пишут, что услышали странный шум еще на предыдущей станции - "Сенной площади". Они отмечают, что вагон с задымлением был в хвосте состава, но пассажиров попросили покинуть весь поезд. Через некоторое время, отмечают очевидцы, дым распространился по всей платформе станции "Технологический институт".