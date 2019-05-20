Мосгордума подготовила поправки об отнесении вейпов и кальянов к сигаретам

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Мосгордума разработала поправки в федеральное законодательство, приравнивающие электронные сигареты, кальяны и подобные устройства к табачным изделиям.

Речь идет о дополнении федерального закона №15 "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" понятием "устройство, имитирующее курение табака". Председатель комиссии по здравоохранению Мосгордумы Людмила Стебенкова сообщила на заседании, что поправки необходимы для учета в законодательстве всех новых устройств.

"Потому что промышленность постоянно вводит изменения, сначала они придумали вейпы, потом ввели айкосы . Чтобы любое, что у нас появлялось, автоматически входило в это определение",- заявила Стебенкова.

Депутат подчеркнула, что в понятие "устройство, имитирующее курение табака" будут включены электронные устройства с содержанием или без содержания никотина, а также кальяны, в том числе электронные и устройства, предназначенные для употребления табака при помощи нагрева.

Председатель комиссии по здравоохранению сообщила, что деятельность кальянных давно вызывает обеспокоенность Роспотребнадзора. "Мы сегодня кальянную не можем закрыть только потому, что она кальянная, можем закрыть по другим причинам, поэтому мы вносим изменения в этот закон, чтобы по всей России это прекратить. Роспотребнадзор к нам давно обращался по поводу кальянов. Они обеспокоены, проводили проверки, что только не обнаруживалось в кальянах: и стафилококки, и туберкулёзная палочка. Эти колбы никто не моет", - подчеркнула Стебенкова.