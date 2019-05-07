Главврача Центра медицины катастроф в Астрахани заподозрили вымогательстве у врачей части премий

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Главный врач Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве у денег врачей, сообщил во вторник "Интерфаксу" информированный источник.

"Под Новый 2018 год сотрудникам Центра медицины катастроф главврач выписал премии по 40 тысяч рублей, а потом заставил отдать ему 20 тысяч рублей. В итоге на руки он получил больше 200 тысяч рублей, которые потратил на свои нужды", - сказал собеседник агентства.

Старший помощник руководителя управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай уточнил агентству, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Факт злоупотреблений установили сотрудники УФСБ и УМВД по Астраханской области.