Мамаев и Кокорин получили реальные сроки за драки в Москве

Суд назначил Павлу Мамаеву наказание в виде 1 года 5 месяцев колонии общего режима, Александр Кокорин приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии

Футболист Александр Кокорин перед началом оглашения приговора в Пресненском районном суде Фото: ТАСС, Сергей Карпухин

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор полузащитнику футбольного клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его младшему брату Кириллу, а также их приятелю, детскому тренеру Александру Протасовицкому по делу о драках в столице, передал корреспондент "Интерфакса".

Реальный срок

Суд назначил обвиняемым реальный срок лишения свободы. Мамаев приговорен к одному году пяти месяцам колонии общего режима. Кокорин-старший получил наказание в виде одного года и шести месяцев исправительной колонии общего режима, Кокорин-младший - также осужден на год и шесть месяцев. Протасовицкий осужден на год и пять месяцев общего режима.

Согласно приговору, осужденные останутся под арестом до его вступления в законную силу. Таким образом суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.

При этом судья исключила предварительный сговор из квалификации действий подсудимых. "Последовательность действий подсудимых не указывает на наличие в их действиях предварительной договоренности", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Таким образом, суд не согласился со следствием, которое квалифицировало действия фигурантов как хулиганство, "совершенное группой лиц по предварительному сговору" (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Согласно приговору, они признаны виновными в хулиганстве "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).

"Суд установил: (Александр) Кокорин, (Кирилл) Кокорин, Мамаев и Протасовицкий совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", - говорится в приговоре судьи Абрамовой.

В ходе прений сторон 6 мая гособвинитель Светлана Тарасова попросила суд приговорить Мамаева и Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима, братьев Кокориных - к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, признав всех четверых виновными по предъявленному обвинению.

Все четверо фигурантов находились под стражей с октября 2018 года - по семь месяцев. По действующему законодательству, день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима. Таким образом, с учетом проведенного в СИЗО времени Кокорину осталось отбыть 7,5 месяцев лишения свободы, Мамаеву - 6,5 месяцев.

Драки футболистов

Следствием МВД Мамаеву было предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве (часть 2 статьи 35 - пункт "а" части 2 статьи 115, часть 2 статьи 35 - статьи 116 УК РФ, часть 2 статьи 213 УК РФ).

Кокорину вменили два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия (часть 2 статьи 35 - пункты "а, в" части 2 статьи 115 УК РФ) и хулиганство, Кокорину - два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство.

Действия Протасовицкого были квалифицированы следствием так же, как и Мамаева.

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Спортсмены частично признают вину - каждый в зависимости от эпизодов конфликтов, в котором он непосредственно участвовал. Кроме того, они категорически отрицают наличие в их действиях состава хулиганства.

Подсудимые в последнем слове попросили не лишать их свободы.

Так, Мамаев отметил, что он и его товарищи "свое наказание уже отбыли". Спортсмен отметил, что ему скорее бы хотелось вернуться в большой спорт, и принес извинения "потерпевшему, семье и вообще всему обществу".

Кокорин, в свою очередь, также попросил суд дать ему возможность "вернуться к семье и продолжить заниматься любимым делом". По его словам, время, проведенное под стражей, стало для него и его друзей "уроком на всю жизнь".