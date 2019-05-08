Суд признал Мамаева и Кокорина виновными в хулиганстве

Футболист Павел Мамаев во время заседания Пресненского районного суда Фото: epa/vostock-photo

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы признал виновными полузащитника футбольного клуба "Краснодар" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, а также их приятеля Александра Протасовицкого виновными по делу о драках в столице, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд установил: Кокорин, Кокорин, Мамаев и Протасовицкий совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", - говорится в приговоре судьи Елены Абрамовой.

Оглашение приговора продолжается. Какое наказание суд решил назначить подсудимым - будет известно позднее.

Пресненский суд Москвы в среду выносит приговор Мамаеву, Кокорину, его младшему брату Кириллу, а также их приятелю Протасовицкому по делу о двух драках в столице.

В ходе прений сторон 6 мая гособвинитель Светлана Тарасова попросила суд приговорить Мамаева и Протасовицкого к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима, братьев Кокориных - к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, признав всех четверых виновными по предъявленному обвинению.

Павел Мамаев обвинялся в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений в составе группы лиц по предварительному сговору, побоях в составе группы лиц по предварительному сговору и хулиганстве.

Александру Кокорину вменялось два эпизода умышленного причинения легкого вреда, в том числе с применением предмета в качестве оружия и хулиганство.

В числе фигурантов дела о двух драках в столице были также младший брат Александра Кокорина - Кирилл (ему вменялось два эпизода причинения легкого вреда здоровью, в том числе с предметом в качестве оружия, побои и хулиганство), а также их приятель Александр Протасовицкий (его действия квалифицированы так же, как и Мамаева).

Столичные потасовки

Московская полиция возбудила уголовное дело по факту конфликтов с участием футболистов Мамаева и Кокорина и их друзей, произошедших утром 8 октября 2018 года в Москве. Сперва случилась драка у гостиницы "Пекин" в центре Москвы, где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - произошла в "Кофемании" на Большой Никитской улице.Оба инцидента запечатлены камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

Все фигуранты уголовного дела находились под стражей с октября 2018 года - по семь месяцев. По действующему законодательству, день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима.

Адвокаты попросили суд в прениях оправдать подзащитных по обвинению в хулиганстве и тех эпизодах, по которым они не признают вину, и назначить им наказание, не связанное с реальным лишением свободы по тем эпизодам, по которым они вину признали, смягчив при этом их квалификацию.

Спортсмены частично признают вину - каждый в зависимости от эпизодов конфликтов, в котором он непосредственно участвовал. Кроме того, они категорически отрицают наличие в их действиях состава хулиганства.

Подсудимые в последнем слове попросили не лишать их свободы.

Так, Мамаев отметил, что он и его товарищи "свое наказание уже отбыли". Спортсмен отметил, что ему скорее бы хотелось вернуться в большой спорт, и принес извинения "потерпевшему, семье и вообще всему обществу".

Кокорин, в свою очередь, также попросил суд дать ему возможность "вернуться к семье и продолжить заниматься любимым делом". По его словам, время, проведенное под стражей, стало для него и его друзей "уроком на всю жизнь".

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