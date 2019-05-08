Глава СПЧ назвал приговор Кокорину и Мамаеву обычным наказанием за хулиганство

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов назвал наказание для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева обычным для дел о хулиганстве.

"Полагаю, что назначенное наказание является обычным для дел о хулиганстве. Суд продемонстрировал то, что для него все равны: и знаменитые футболисты, и артисты, и чиновники, и незнаменитые рядовые граждане. Так оно и должно быть", - сказал Федотов "Интерфаксу" в среду.

В среду Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о драках в столице с участием известных футболистов, назначив полузащитнику футбольного клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву один год и пять месяцев колонии общего режима, нападающему "Зенита" Александру Кокорину - год и шесть месяцев колонии общего режима.

Согласно приговору, они признаны виновными в хулиганстве "с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ).

Драки футболистов

В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Все четверо фигурантов дела, включая младшего брата Александра Кокорина Кирилла и их приятеля тренеру Александра Протасовицкого, находились под стражей с октября 2018 года, то есть семь месяцев. По действующему законодательству, день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима.

Спортсмены частично признают вину - каждый в зависимости от эпизодов конфликтов, в котором он непосредственно участвовал. Кроме того, они категорически отрицают наличие в их действиях состава хулиганства.