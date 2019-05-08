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"Аэрофлот" отменил рейсы 9 мая между Москвой и Лионом

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Из-за забастовки французских диспетчеров "Аэрофлот" отменил два рейса из Москвы в Лион и обратно с вылетом из "Шереметьево", назначенных на 9 мая, сообщается в среду на сайте перевозчика.

Пассажиры оповещаются через колл-центр и будут отправлены последующими рейсами.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" отменил в среду, 8 мая, пять рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. Отменены парные (с перевозкой туда-обратно) рейсы в Самару, Пермь, Нижний Новгород, Гетеборг (Швеция) и рейс из Ростова-на-Дону в "Шереметьево".

Аэрофлот Франция

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