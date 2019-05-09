"Аэрофлот" увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".

Отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Минеральные Воды, Тюмень, Самару, Ростов-на-Дону, Оренбург, Астрахань, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород и Ульяновск.

Также отменены три рейса с использованием самолетов иностранного производства - в Иркутск (выполняется на Boeing-737-800), Лион и Самару (оба - на Airbus A320).

Как сообщалось, накануне "Аэрофлот" отменил рейсы из Москвы в Самару, Пермь, Нижний Новгород, Белгород, Гетеборг (Швеция) и рейс из Ростова-на-Дону обратно в "Шереметьево". В "Аэрофлоте" вчера не ответили на запрос "Интерфакса".

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.