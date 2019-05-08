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"Аэрофлот" за день отменил пять рейсов c SSJ-100

"Аэрофлот" за день отменил пять рейсов c SSJ-100
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот"
Фото: Reuters

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" отменил в среду, 8 мая, пять рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".

Отменены парные (с перевозкой туда-обратно) рейсы в Самару, Пермь, Нижний Новгород, Гетеборг (Швеция) и рейс из Ростова-на-Дону в "Шереметьево".

"Интерфакс" направил запрос в "Аэрофлот".

Источник агентства в одной из авиакомпаний, эксплуатирующих SSJ-100, отметил, что отмена рейсов, независимо от типа самолета - стандартное явление. "Любой самолет проходит предполетные процедуры, и в случае обнаружения каких-либо неполадок машина отстраняется от полета", - сказал он.

Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 "Аэрофлота" вернулся в "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек.

По данным производителя SSJ-100 - компании "Гражданские самолеты Сухого", по состоянию на март 2019 года в эксплуатации находилось 138 лайнеров этого типа: 105 в российских авиакомпаниях и 33 в иностранных. Крупнейший эксплуатант SSJ-100 - "Аэрофлот", в парке которого до катастрофы числилось 50 таких самолетов.

По данным газеты "Ведомости", которые ознакомились с закрытой статистикой Росавиации по налету судов у российских авиакомпаний в 2018 году, налет SSJ-100 составил 3,6 часов в сутки. Для сравнения, самые популярные модели - среднемагистральные A 320 и Boeing 737-800 - летали в среднем по 10 и 11 часов в сутки соответственно.

"Поставщики запчастей для SSJ-100 - монополисты, запчастей не хватает, вторичного их рынка нет, поэтому при необходимости замены компонентов самолеты надолго останавливаются", - объяснял изданию топ-менеджер одного из эксплуатантов российского лайнера.

На месте крушения Superjet 100 в "Шереметьево"

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Аэрофлот Sukhoi Superjet SSJ-100

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