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Парад Победы проходит на Дворцовой площади Петербурга

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Торжественный парад, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в четверг.

Парад принимает командующий войсками западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев. За парадом наблюдает врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, ветераны и участники Великой Отечественной войны.

Обращаясь к присутствующим на Дворцовой площади ветеранам, Журавлев отметил мужество и отвагу, с которой они защищали отечество и мир.

Пришедшие на парад почтили минутой молчания память погибших в годы войны.

МоскваНа Красной площади начался Парад ПобедыЧитать подробнее

Парад открыл сводный расчет юных барабанщиков Кронштадского морского кадетского корпуса. Марш сопровождает музыка Сводного военного оркестра.

Всего в торжественном марше в День Победы в Петербурге примут участие свыше 4,5 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 130 образцов военной и специальной техники, включая более 20 самолетов и вертолетов. Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34, за ним проследуют новейшие боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72-Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр", УАЗ, "Тайфун", артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня "Торнадо".

В авиационной части парада участие примут вертолеты Ми-8,Ми-26, Ми-28, самолеты Ан-26, Ан-12, Ту-134, разведчики Су-24МР, истребители-перехватчики МиГ-31 и многоцелевые боевые самолеты Су-34.

Парад завершится плац-концертом роты Почётного караула Западного военного округа под аккомпанемент Сводного военного оркестра.

Петербург Парад Победы

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