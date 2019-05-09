На Красной площади начался Парад Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад в ознаменование 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве под перезвон курантов на Спасской башне Кремля.

Парад принимает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Командует парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков. На брусчатке главной площади страны выстроены 13 тысяч человек.

В составе 35 парадных расчётов находятся военнослужащие, представляющие все виды и рода войск Вооружённых сил, Росгвардию, другие силовые структуры. В этом году к параду впервые привлечены женщины-военнослужащие Военной академии Воздушно-космической обороны, кадеты корпуса Следственного комитета имени Александра Невского и курсанты московского университета МВД имени Владимира Кикотя.

Механизированную колонну возглавляет легендарный танк Т-34. Представленная на параде машина выпущена 75 лет назад - в 1944 году. За ней - более 130 образцов вооружений, включая пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", танки Т-14 "Армата" и Т-72Б3, бронетранспортёры "Бумеранг", боевые машины пехоты "Курганец" и боевые машины поддержки танков "Терминатор", другая техника.

Среди новинок парада этого года - два автомобили Aurus, на которых объезжают парадный строй министр обороны и главком Сухопутных войск, а также недавно принятые на вооружение автоматы АК-12 в руках десантников и росгвардейцев.

В воздушной части парада участвуют 74 самолёта (56 единиц) и вертолётов (18) оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации. Это, в частности, стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь" совершающий полёт в сопровождении четырех дальних Ту-22М3, "стратег" Ту-95МС, имитирующий дозаправку в воздухе от воздушного танкера Ил-78, самый тяжёлый в мире вертолёт Ми-26 в сопровождении четырёх военно-транспортных Ми-8 "Терминатор", другие самолёты и винтокрылые машины.

Полёты выполняются на высотах от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Воздушная часть парада 9 мая начнётся после прохождения механизированной колонны по Красной площади и продлится около десяти минут.