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В Киеве люди вышли на акцию по случаю Дня Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - По случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне возле станции метро "Арсенальная" в Киеве в четверг собираются участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто", которые в ближайшее время пройдут колонной к Парку славы.

Как передает корреспондент "Интерфакса-Украина", несколько сотен человек уже выстроились в колонну. Люди держат в руках люди портреты и плакаты с фотографиями, очевидно, своих родственников, которые были участниками Второй мировой войны.

Небольшой оркестр исполняет фронтовые мелодии.

В районе станции метро "Арсенальная" находится большое количество сотрудников правоохранительных органов. Также ограничено автомобильное движение и установлены временные ограждения в виде металлической сетки, при проходе через кордон полиции у людей выборочно проверяют сумки и рюкзаки.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, наиболее массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне ожидаются в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье и Одессе.

Между тем на Софийской площади в центре Киева проходит акция, организованная Радикальной партией Олега Ляшко.

Как передает корреспондент агентства, на Софийской площади собралось около 200 человек. Многие участники мероприятия пришли с фотографиями украинских военных, погибших в Донбассе, и государственными флагами.

Украина Киев

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