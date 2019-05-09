Путин в речи в честь в Дня Победы призвал не терять бдительность

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал День Победы мерилом "совести и гордости" для народа России, напоминанием о необходимости быть бдительными.

"День Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы никогда не угасали наши память, совесть и наша бдительность", - сказал Путин, выступая на торжественном приеме в Кремле, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Путин подчеркнул, что "весь наш народ чтит и благодарит поколение победителей, его героический путь для всех нас это не далекая история, это часть нашей жизни, наш нравственный стержень, мерило наших устремлений и помыслов, действий и поступков".

"Именно так, потому что у каждой российской семьи своя, сокровенная летопись войны - письма с фронта, похоронки, пожелтевшие фотографии, воспоминания и напутствия ветеранов, которые передаются детям и внукам", - подчеркнул президент.

Ранее сегодня Путин побывал на Параде Победы на Красной площади, после чего возложил венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.