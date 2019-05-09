Поиск

Путин в речи в честь в Дня Победы призвал не терять бдительность

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назвал День Победы мерилом "совести и гордости" для народа России, напоминанием о необходимости быть бдительными.

"День Великой Победы дан нам судьбой страны, чтобы никогда не угасали наши память, совесть и наша бдительность", - сказал Путин, выступая на торжественном приеме в Кремле, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Путин подчеркнул, что "весь наш народ чтит и благодарит поколение победителей, его героический путь для всех нас это не далекая история, это часть нашей жизни, наш нравственный стержень, мерило наших устремлений и помыслов, действий и поступков".

"Именно так, потому что у каждой российской семьи своя, сокровенная летопись войны - письма с фронта, похоронки, пожелтевшие фотографии, воспоминания и напутствия ветеранов, которые передаются детям и внукам", - подчеркнул президент.

Ранее сегодня Путин побывал на Параде Победы на Красной площади, после чего возложил венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду.

Парад Победы - 2019

12
Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"Самоходные гаубицы "Мста-С"Военнослужащие военной полиции РоссииПусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"Танк Т-34 и вездеходы "Тигр-М"Парадный расчет Военно-воздушной академии имени Жуковского и ГагаринаЖенщины-военнослужащие, курсанты московского университета МВДВоеннослужащие почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полкаГлавком Cухопутных войск Олег Салюков и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) в кабриолетах Aurus SenatПочётные зрители парадаВетеран войны, президент фонда "Герои Отечества", монах Киприан (Валерий Бурков)Подрастающее поколение
Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"
Владимир Путин День Победы

Новости по теме

Новости

Задержанные в России украинские рыбаки вернулись на родину

Перехват американского беспилотника российским самолетом попал на видео

Перехват американского беспилотника российским самолетом попал на видео

Кремль сообщил, что встреча Путина с Трампом на саммите G20 пока не планируется

Парад Победы проходит на Дворцовой площади Петербурга

Воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды

Воздушная часть парада в Москве отменена из-за погоды

На Красной площади начался Парад Победы

Спасатели нашли тело четвертого туриста, попавшего под лавину в горах на Алтае

Спасатели нашли тело четвертого туриста, попавшего под лавину в горах на Алтае
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"

Опубликована запись переговоров диспетчеров с экипажем сгоревшего Superjet

Опубликована запись переговоров диспетчеров с экипажем сгоревшего Superjet

Что произошло за день: среда, 8 мая

В России осталось меньше 76 тысяч участников Великой Отечественной войны

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');