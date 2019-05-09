Источник сообщил, что смерть Доренко не связана с падением с мотоцикла
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Смерть известного журналиста Сергея Доренко наступила от естественных причин, а не в силу травм полученных при падении с мотоцикла, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Гибель Доренко не связана непосредственно с падением с мотоцикла. Не приходится сомневаться в естественных причинах. По предварительным данным, у журналиста случился приступ острой сердечной недостаточности, его сердце остановилось, и он не мог удержаться на мотоцикле. Травмы, полученные при падении с мотоцикла, не носили критического характера", - сказал источник.
Прибывшие на место медики попытались реанимировать журналиста. Однако реанимационные мероприятия не увенчались успехом.
"По факту ДТП дополнительные проверки проводиться, скорее всего, не будут. Криминального характера в смерти журналиста нет", - сказал источник.
Умер главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко. Ему стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.— Телеканал 360° (@360tv) May 9, 2019
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Ранее о смерти журналиста сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.
Медики оперативно прибыли на место, однако реанимационные мероприятия результата не дали.
Сергею Доренко было 59 лет.