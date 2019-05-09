Коллеги Доренко принесли соболезнования в связи со смертью журналиста

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал уход из жизни главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко огромной потерей для журналистского сообщества.

"Ужасная новость. Я хорошо знал Сергея, мы с ним по очереди делали репортажи в программу "Время" ещё с самых первых съездов народных депутатов. Только пару недель назад он выступал в Домжуре, собрал полный зал", - сказал Соловьев "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, к творчеству Доренко можно относиться по-разному. "Но, несмотря ни на что, это был - ужасное слово "был" - один из самых талантливых и харизматичных журналистов в России", - отметил он.

"Огромная потеря для всех нас. Глубокие соболезнования семье, коллегам и друзьям Сергея", - добавил глава СЖР.

Со своей стороны глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев считает, что "Доренко был одним из самых ярких, своеобразных журналистов нашей новой России".

"Он был очень талантливый, совершенно неординарный по умению создавать образы, описывать ситуации", - заявил Гусев "Интерфаксу".

По словам Павла Гусева, у Сергея Доренко "были в жизни сложнейшие перипетии, связанные и с олигархами, и с властью", в которых журналист "занимал разную позицию".

"Занимал разную позицию и в журналистском сообществе, где к нему по-разному относились. Но он был очень талантливый, своеобразным, неординарным", - сказал Павел Гусев.

"Когда такие люди уходят, конечно, это трагедия, потому что уходит целый пласт журналисткой эпохи и мастерства. Такие люди уже вряд ли появятся", - считает глава СЖМ.

В то же время, по словам Павла Гусева, Сергей Доренко "был очень неоднозначный". "Я могу честно сказать, что я в своей истории в отношениях с ним не раз в открытую говорили, я приходил к нему на программы и в открытую говорил, что думаю о нем, он пытался против меня выступать. Это были достаточно жуткие дискуссии. Какое-то время мы с ним не разговаривали, какое-то время мы с ним общались. Знаете, с одной стороны он журналист, а с другой - всегда шел на какую-то провокацию", - вспомнил глава СЖМ.

"Это очень неординарный и необычный в журналистике человек с очень специфическими качествами, настоящий профессионал, у него была его, только ему присущая манера", - отметил Павел Гусев.

В свою очередь главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сказал, что С.Доренко был талантливейшим радиожурналистом, настоящим маяком в своей профессии.

"Сережа был очень талантливый, но это такая натура, когда один человек является собой целую радиостанцию. Он одинокий волк, он не может работать в команде. И в этом его грандиозное преимущество, потому что команда всегда ровняется по последнему верблюду, а он был и первым и последним верблюдом в своей команде",- сказал А.Венедиктов в эфире "Эха Москвы" в четверг.

"Он был, может быть, самым талантливым радиожурналистом в прямом эфире, когда он мог на себе тащить весь эфир. Работал всегда стоя, не сидел, чтобы, говорил, воздуху было больше в лёгких", - рассказал Венедиктов.

По его словам, на Доренко, когда он работал на "Эхе Москвы" "каждый день, и власть, и оппозиция жаловались", а "он всегда был свой, он никогда не был чей-то, всегда был свой".

"Мы потеряли талантливый радийный маяк", - сказал главред "Эха Москвы".

"Я ужасно переживаю и постоянно возвращаюсь к этой истории с мотоциклом. Он, видимо, умер на мотоцикле, из того, что мне говорят. Он потерял сознание, ещё рулил, уже потеряв сознание, и врачи не смогли ничем помочь, не от удара он погиб, он погиб, сидя на мотоцикле", - сказал Алексей Венедиктов.

Сергей Доренко умер в четверг. Ему было 59 лет.