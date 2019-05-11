Поиск

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и не приписывать ему Победу в Великой Отечественной войне.

"Всякий раз, когда возникает эта тема, я напоминаю о том, что совсем недалеко от Москвы есть Бутовский полигон, куда нужно съездить тем, кто восхищается Сталиным, кто преклоняется перед его фигурой, и посмотреть, к каким последствиям привела его политика", - сказал он в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Архиерей заявил, что Сталин ответственен за репрессии 1920-1930-х годов, к которым церковь "очень ясно выразила" свое отношение, когда канонизировала "новомучеников и исповедников".

Говоря о личной роли Сталина в Победе в Великой Отечественной войне, митрополит отметил, что по этому вопросу возникает очень много споров, в том числе по поводу действий главы государства, направленных на ослабление армии в 1930-е годы.

По его словам, многие выдающиеся военачальники были расстреляны по подозрению в измене, а армия оказалась "совершенно не готовой" к этой войне. Он посоветовал вспомнить и о том, как Сталину доносили о готовящемся нападении, а он игнорировал эти донесения, в том числе донесения выдающегося разведчика Рихарда Зорге.

"Поэтому говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне - это заслуга Сталина, никак нельзя. Я думаю, что это заслуга всего народа, которая была приписана Сталину из-за культа личности. Я не думаю, что возрождать этот культ личности нужно сейчас, в наше время", - заключил митрополит Иларион.

РПЦ Иосиф Сталин

Новости по теме

Новости

Вылет лайнера из Оренбурга в Москву задержали для проверки после жесткой посадки

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в Тихий Океан

Что случилось этой ночью: суббота, 11 мая

Поиск погибших на Алтае туристов приостановят на полтора месяца

Что произошло за день: пятница, 10 мая

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Доренко похоронят 12 мая на Троекуровском кладбище

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Пятого погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае

Пятого погибшего под лавиной туриста нашли на Алтае

"Аэрофлот" снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100

"Аэрофлот" снова увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');