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В Кремле сочли локальным вопросом открытие бюста Сталина в Новосибирске 9 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Кремле переадресовали к местным властям вопрос об открытии 9 мая в Новосибирске памятника Иосифу Сталину.

Отвечая на вопрос об отношении главы государства к мероприятию, Песков подчеркнул, что "Путин очень хорошо знает историю нашей страны, знает ее досконально, в деталях". "Отрицать то, что Сталин является частью истории нашей страны, наверно, нельзя", - продолжил пресс-секретарь президента.

Песков также заявил, что не хотел бы давать положительную или отрицательную оценку личности Сталина. "Мы знаем, что это - вопрос достаточно интенсивной общественной дискуссии, и поэтому я просто не считаю себя вправе как-то в ней участвовать", - пояснил он.

Ранее в среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что бюст Сталина установлен на территории новосибирского обкома КПРФ к Дню Победы. По словам общественника Алексея Денисюка, памятник создан на пожертвования и средства областного комитета коммунистов.

Издание отмечает, что инициативная группа несколько лет безуспешно пыталась добиться разрешения на установку памятника Сталину на общественных площадках в Новосибирске. Проект был согласован в марте 2019 года.

Церемония открытия бюста Сталина состоится 9 мая.

Новосибирск Дмитрий Песков

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