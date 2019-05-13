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В России предложили праздновать День победы над милитаристской Японией

В России предложили праздновать День победы над милитаристской Японией
Фото: Reuetrs

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Группа депутатов от фракции КПРФ внесла в Госдуму законопроект о праздновании Дня Победы над милитаристской Японией; соответствующая инициатива в понедельник размещена в базе данных законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Депутаты предлагают дополнить перечень дней воинской славы еще одной датой - 3 сентября. Они отмечают, что в действующем федеральном законе в числе памятных дат значится только "2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)". Этого, по их мнению, недостаточно, "поскольку суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии, не отражена".

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"Победа над милитаристской Японией, отраженная в Акте о ее безоговорочной капитуляции, создала надежный правовой фундамент для исключения каких-либо сомнений в правомерности суверенитета России на Сахалине и Курильских островах, юридически подтвердила недопустимость и безосновательность любых претензий по данному вопросу в будущем", - говорится в пояснительной записке к законопроекты.

По мнению законодателей, в названии праздника важно указать именно на "милитаристскую Японию" как на политический режим, "свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, также пострадавших от тягот войны".

Коммунисты считают, что такой праздник нужен для поддержания территориальной целостности России на Дальнем Востоке, восстановления исторической справедливости и воспитания патриотизма.

Япония Госдума

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