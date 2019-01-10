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В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии

Документ фактически налагает вето на подготовку любых правовых актов об отторжении островов от России

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии
Остров Кунашир
Фото: Reuters

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.

Проект закона "О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии" подготовлен членом фракции ЛДПР Сергеем Ивановым и размещен в базе данных нижней палаты в четверг.

"Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", - заявлено в законопроекте.

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Согласно документу, "Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года".

В законопроекте закреплено, что Курильские острова "являются неотъемлемой частью Российской Федерации, в составе Сахалинской области".

В пояснительной записке отмечается, что данная законодательная инициатива подготовлена в связи с принятием парламентом Японии поправки к закону "Об особых мерах для форсирования решения проблемы Северных территорий". Как пишет Иванов, поправкой зафиксирована принадлежность четырех Курильских островов Японии и поставлена задача "прилагать максимальные усилия для реализации скорейшего возвращения Северных территорий как территорий, принадлежащих Японии".

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Теги: Курилы, Япония

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