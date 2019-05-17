МТС запустили мобильный интернет 4G на южных островах Курильской гряд

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) в пятницу объявило о запуске мобильного интернета 4G со скоростью до 60 Мбит/с на южных островах Курильской гряды - Шикотане, Кунашире и Итурупе.

В сообщении оператора говорится, что новыe базовые станции появились в Курильске, Южно-Курильске, Малокурильске и Крабозаводском.

Кроме того, скоростной интернет будет доступен на территории ключевых предприятий островов - "Курильский рыбак" и "Гидрострой".

Новые станции 4G на Курилах МТС запустила на частоте 1800 МГц.

"Благодаря этому доступ к высокоскоростному мобильному интернету получают большее количество пользователей. Кроме того, сигнал сети в новом диапазоне лучше проникает в закрытые помещения, что позволяет повысить качество покрытия 4G внутри жилых домов, на территории учебных заведений и в других зданиях", - приводятся в сообщении слова директора МТС в Сахалинской области Виталия Рыбака.

МТС весной 2013 года запустила на островах Курильской гряды сеть 3G. Базовые станции были установлены на островах Шикотан, Итуруп, Кунашир и Парамушир.