Экс-глава Минобороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Ранее председателем совета был глава Минпромторга Денис Мантуров

Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха", экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), следует из сообщения компании.

Решение принято советом директоров на заседании 8 мая. Сам совет в новом составе был избран на внеочередном собрании акционеров 29 апреля. До этого несколько лет подряд совет директоров ОАК возглавлял министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как сообщалось, в новый состав совета вошли 13 человек, в том числе шесть топ-менеджеров "Ростеха": директор по экономике и финансам Оксана Лобанова, директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению Алла Лалетина, директор по реализации госпрограмм Иван Скрыльник, председатель научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев и гендиректор "Рособоронэкспорта" (на 100% принадлежит "Ростеху") Александр Михеев. Кроме того, место в совете сохранил Сердюков.

Также в совет вошли замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров и проректор Всероссийской академии внешней торговли по научной работе Минэкономразвития, экс-президент Центра стратегических разработок Павел Кадочников. Переизбраны в совет президент ОАК Юрий Слюсарь, заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик и президент Фонда содействия инвестициям им. Попова, экс-гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко.

Все новые члены совета директоров ОАК, согласно ранее опубликованным материалам, выдвигались от "Ростеха". До этого всех кандидатов предлагало правительство, но в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК, находящихся в федеральной собственности через Росимущество. Как отмечали в правительстве, это позволит консолидировать "основные научно-производственные мощности в области авиастроения".

Покинули совет по итогам внеочередного собрания акционеров семь человек: Мантуров, курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов, замминистра финансов Андрей Иванов, замгендиректора "Роскосмоса" Иван Харченко, замглавы Минэкономразвития Михаил Расстригин, советник главы ОАК по науке и технологиям Борис Алешин и главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Управление активами" Владимир Потапов.

Как сообщалось, на годовом собрании акционеров ОАК, которое ожидается в июне, планируется рассмотреть еще одного кандидата в совет директоров компании - зампреда ВЭБа, главу дочернего "ВЭБ-лизинга" Артема Довлатова. Он был выдвинут самой финансовой организацией, доля которой в капитале ОАК составляет чуть более 4%.