Россельхознадзору предложили разрешить уничтожение продуктов, ввозимых россиянами для себя

Минсельхоз считает, что ведомству нужны такие полномочия на случай угрозы болезней животных

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор может получить полномочия на уничтожение ввозимых для личного пользования продуктов питания при угрозе заноса в РФ заразных болезней животных.

Согласно предложенному Минсельхозом законопроекту о внесении изменений в закон "О ветеринарии", при угрозе распространения заразных болезней животных в России с территории сопредельных государств органы ветеринарного надзора должны организовать на границе дезинфекцию въезжающего транспорта. Также ведомство должно будет уничтожать подконтрольные товары, найденные в ручной клади, багаже, почтовых отправлениях, и ввозимые гражданами для личного пользования из стран, не являющихся членами ЕАЭС, без разрешения и без ветеринарного сертификата страны отправления.

Исключение составляет готовая продукция весом до пяти килограммов в расчете на одного человека в заводской упаковке, если она ввозится из благополучной в эпизоотическом отношении страны-производителя. Дезинфекция и уничтожение продукции проводятся на безвозмездной основе.

Согласно пояснительной записке, расширение полномочий Россельхознадзора потребует дополнительных средств из бюджета. Их размер в документе не указывается.

Против "санкционки"

Это не первое предложение по ограничению ввоза в РФ продовольствия для личного пользования, особенно того, поставки которого в промышленных масштабах в РФ запрещены.

Как сообщалось, в апреле Национальная мясная ассоциация, объединяющая крупнейших производителей мяса, направила вице-премьеру РФ Алексею Гордееву письмо с предложением запретить частным лицам ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования. Это объяснялось риском того, что вместе с мясной и молочной продукцией в страну могут попасть возбудители заразных болезней животных. В Минсельхозе и Россельхознадзоре эти меры поддержали.

Однако это резонансное предложение не нашло поддержки в правительстве. "Никаких новых ограничений для граждан никто вводить не собирается. Этот вопрос не рассматривается", - заявил тогда источник в аппарате правительства РФ.

В России, как и в других странах ЕАЭС, действуют нормы ввоза товаров для личного пользования. Последний раз они менялись в январе 2018 года, когда вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Изменения касались нормы ввоза товаров в зависимости, в том числе, от способа его перемещения на территорию России. Были изменены и стоимостные критерии отнесения товаров к категории "для личного пользования". Все эти нормы действуют и в настоящее время.

Так, частным лицам при пересечении границы разрешается бесплатно и без ветеринарного сертификата ввезти в РФ готовую продукцию животного происхождения в заводской упаковке весом не более пяти килограммов на человека. К этой категории относятся любые изделия из мяса и птицы, в том числе колбасы, изделия из рыбы и морепродукты, молоко и молочные продукты, включая сыр, и другие.