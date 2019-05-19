Россельхознадзор запретил ввоз мяса птицы из мексиканского штата Сонора

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 19 мая вводит временные ограничения на поставки в Россию живой птицы и мяса птицы с территории мексиканского штата Сонора в связи с ухудшением в Мексике эпизоотической обстановки по болезни Ньюкасла.

Как сообщает служба, ограничения касаются поставок живой птицы и инкубационных яиц, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедшей тепловую обработку, кормов и кормовых добавок для птиц (кроме кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Кроме того, введены ограничения на транзит живой птицы из этого штата по территории РФ.

Таким образом, число штатов, из которых запрещены поставки живой птицы и мяса, выросло до шести.