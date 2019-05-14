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Госсекретарь США Помпео прибыл в Сочи

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Сочи, его самолет приземлился в международном Сочинском аэропорту.

Это первый визит Помпео в Россию в качестве главы американского внешнеполитического ведомства.

Как ожидается, во вторник в Сочи он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также будет принят президентом России Владимиром Путиным.

Накануне Помпео отменил запланированный на понедельник визит в Москву и направился в Брюссель, чтобы обсудить с представителями Евросоюза вопросы, касающиеся Ирана.

Майк Помпео США Сочи

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