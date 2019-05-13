Могерини удивилась внезапному визиту госсекретаря США в Брюссель

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Четких планов по встрече с госсекретарем США Майком Помпео в Брюсселе в настоящее время нет, сообщила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Нам говорили ночью, что он планировал изменить свои планы по поездке (в РФ - ИФ) и приехать в Брюссель. Ожидается, я думаю, что он приземлится позже утром. Мы будем здесь весь день, у нас плотная повестка, и в течение дня мы увидим, как можно организовать встречу, если она состоится", - сказала Могерини журналистам.

"Мы всегда рады его приветствовать, конечно, но в настоящее время четких планов нет", - добавила она.

Ранее СМИ сообщали, что в понедельник Помпео обсудит вопросы, касающиеся Ирана, с представителями Евросоюза в Брюсселе, а затем вылетит в Россию. Из-за визита в Брюссель Помпео, по данным СМИ, отменил запланированный на понедельник визит в Москву, тем не менее во вторник госсекретарь намерен побывать в Сочи и встретиться там с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

В Брюсселе в понедельник проходит совет глав МИД ЕС.