Четверо обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне" не признали свою вину

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Четверо из семи фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в ходе первого судебного заседания отказались признать свою вину, передает корреспондент "Интерфакса".

В четверг суд начал рассматривать по существу первое из трех дел о пожаре в торгово-развлекательном центре. На скамье подсудимых семь человек: экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и халатности.

На вопрос судьи о том, согласны ли они с предъявленным обвинением, Никитин, Полозиненко, Генин и Антюшин ответили отрицательно.

Богданова заявила, что не готова ответить на вопрос судьи.

Судденок частично признала нарушение правил пожарной безопасности.

Соболев частично не понял, в чем его конкретно обвиняют: в частности, он не согласен с тем, что действовал в составе преступной группы. Отношение к обвинению и своей вине он сформулировать не смог, попросив озвучить ее позже.

Фигурантами трех дел о пожаре в "Зимней вишне" являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.