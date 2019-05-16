Что произошло за день: четверг, 16 мая

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Екатеринбурге четвертый день подряд продолжаются стихийные протесты против строительства храма в сквере в центре города. За три предыдущих дня были задержаны десятки человек. Сегодня проблему прокомментировал лично Владимир Путин, заявив, что храм должен объединять людей, а не разъединять. Президент предложил провести опрос по поводу строительства среди жителей города. Сегодня вечером к протестующим впервые вышел мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и пообещал, что "стройка будет ждать", пока не появятся результаты опроса.

- Компания Group-IB, занимающейся расследованием киберпреступлений, выявила накрутку в пользу дочери Алсу при голосовании в финале проекта "Голос. Дети". В связи с этим Первый канал решил аннулировать итоги финала шестого сезона телепроекта.

- Верховная рада назначила дату инаугурации Владимира Зеленского на пост президента Украины - церемония пройдет 20 мая.

- Первое судебное заседание по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" прошло сегодня в Кемерове. Четверо из семи фигурантов дела в ходе первого слушания отказались признать свою вину.

- Лидер рок-группы "Океана Эльзы" объявил о начале политической карьеры. Святослав Вакарчук создаст партию "Голос" для участия в выборах в Верховную раду.

- Мадридский "Реал" стал самым дорогим брендом в мире футбола, обогнав английский "Манчестер Юнайтед". Стоимость испанской команды составляет около 1,646 млрд евро. Единственный российский участник рейтинга - "Зенит", который оценивается в 116 млн евро (46-е место).