Госдума приняла пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в окончательном, третьем чтении закон о третьем этапе амнистии капиталов, а также корреспондирующие поправки в Налоговый кодекс (НК) и Уголовный кодекс (УК) РФ.

Согласно принятому закону, третий этап амнистии продлится 9 месяцев и пройдет с 1 июня 2019 г. по 29 февраля 2020 г. Предыдущие этапы длились каждый по году: первый этап прошел в период с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г., второй - с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г.

В рамках третьего этапа физлица смогут подать в налоговые органы декларации об имуществе, банковских счетах и контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых декларант, на момент представления декларации, является контролирующим лицом. При этом денежные средства необходимо репатриировать в банки, расположенные на территории РФ, а компании зарегистрировать в специальных административных районах (САР) на территориях Калининградской области и Приморского края. В этом случае физлица смогут декларировать свои активы и счета в банках с сохранением всех гарантий, которые установлены законом о добровольном декларировании. Гарантии распространяются на вклады, открытые до 1 января 2019 года.

Принятые в третьем чтении корреспондирующие поправки в НК освобождают налогоплательщиков от взыскания налогов, связанных с задекларированным имуществом или вкладами в зарубежных банках, за исключением налогов, подлежащих уплате в отношении прибыли или имущества контролируемых иностранных компаний. При этом от НДФЛ освобождаются доходы, полученные в виде прибыли контролируемой иностранной компании, учитываемые при определении налоговой базы в 2019 г. у налогоплательщика, являющегося контролирующим лицом такой контролируемой иностранной компании, при условии, что налогоплательщик не признавался налоговым резидентом РФ по итогам налогового периода 2018 г.

Гарантии об освобождении декларантов от уголовной ответственности прописаны в принятых поправках в статью 761 Уголовного кодекса РФ.

Принятые закону вступают силу со дня официального опубликования.

Законопроект об освобождении декларантов третьего этапа от административной ответственности ("О внесении изменения статью 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях") не был принят вместе с общим пакетом. Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе профильного комитета, он был направлен в регионы для получения отзывов.