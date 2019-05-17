Близкие Дерипаске кипрские компании сменили юрисдикцию на российскую

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Олег Дерипаска, более года назад подпавший под американские санкции, воспользовался механизмом редомициляции - смены юрисдикции. Правда, в специальные административные районы пока переезжают не En+ и "РусАл", под которых во многом и "затачивались" нормы оперативно принятых законов, а менее крупные холдинговые структуры бизнесмена.

Как следует из материалов ЦБ РФ, на прошлой неделе он зарегистрировал выпуски акций сразу семи международных компаний - это новая организационно-правовая форма, введенная законодательством о специальных административных районах (САР). Все они - из Калининградской области, где на острове Октябрьский создан один из двух спецрайонов. Это компании "Фенестрария Консалтантс", "Цератозамия Консалтантс", "Распериа Трейдинг", "Прайм Эмеральд Трейдинг", "Самолюс Инвестментс", "Транс Сегтор Холдингз Лимитед", "Лэнгдэйл Холдингз". Кроме того, выпуски акций еще трех компаний - "Валтура Холдингз", "Сптизмар Лимитед" и "Фокаччиако Венчурз" - пока не зарегистрированы, следует из материалов ЦБ.

В системе "СПАРК-Интерфакс" пока нет сведений о редомициляции этих компаний на о.Октябрьский, таким образом, процедура их перерегистрации еще не завершена. В Минэкономразвития комментариев получить пока не удалось, ранее замглавы ведомства Илья Торосов, курирующий САР, говорил, что около десяти компаний подали заявки на редомициляцию в Калининградской области.

Большинство перечисленных структур фигурировали в цепочках владения компаний, дружественных Дерипаске. Самая известная из них - Rasperia Trading, через которую "Базовый элемент" Дерипаски покупал долю в австрийском строительном холдинге Strabag. Компании Langdale Holdings и Fenestraria Consultants - бывший и нынешний акционеры ачинского завода "БазэлЦемента". Valtoura Holdings, как и Fenestraria, участвовала в структуре собственности "Главстроя". Spitzmar Ltd владеет компанией "Имеретинская ривьера" (входит в "РогСибАл" "Базового элемента").

Специальные административные районы, в которые могут перерегистрироваться компании из иностранных юрисдикций, появились в России в прошлом году. Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. САР созданы на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Первым в САР перерегистрировал свою компанию совладелец банка "Восточный" Артем Аветисян. Его "Финвижн Холдингс", вскоре получившая широкую известность в связи с делом Майкла Калви, в сентябре стала резидентом САР на острове Русский. Затем, после полугодовой паузы, в приморском специальном районе появился второй резидент - Donalink Ltd. Андрея Мельниченко. В САР на острове Октябрьский зарегистрировалась компания "Аданимов Трейдинг Лимитед" омских бизнесменов Ильи и Геннадия Фридманов.

"РусАл" и En+ корпоративные процедуры по редомициляции запустили еще в прошлом году, активно участвовали в обсуждении поправок в пакет законов о САР во втором полугодии 2018 года, но пока информации о подаче ими официальных заявок на перерегистрацию не появлялось.