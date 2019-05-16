В Екатеринбурге рабочие начали обносить стройку храма вторым забором

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Строители начали устанавливать ограждение из железной сетки в полуметре от капитального забора вокруг места будущей стройки храма в центре Екатеринбурга, передает корреспондент агентства "Интерфакс" с места событий.

Рабочие при этом доделывают глухой забор, основная часть которого была установлена во вторник. В сквере работают около десяти единиц строительной техники, лежат металлические и бетонные конструкции.

Между тем недалеко от огороженного участка началась высадка цветов, подъехала машина с саженцами.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят массовые протесты против планов построить собор святой Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. Митинги у возведенного на месте строительства забора разгоняют правоохранительные органы, а некоторых участников задерживают и арестовывают.