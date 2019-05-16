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В Екатеринбурге рабочие начали обносить стройку храма вторым забором

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Строители начали устанавливать ограждение из железной сетки в полуметре от капитального забора вокруг места будущей стройки храма в центре Екатеринбурга, передает корреспондент агентства "Интерфакс" с места событий.

Рабочие при этом доделывают глухой забор, основная часть которого была установлена во вторник. В сквере работают около десяти единиц строительной техники, лежат металлические и бетонные конструкции.

Между тем недалеко от огороженного участка началась высадка цветов, подъехала машина с саженцами.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят массовые протесты против планов построить собор святой Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. Митинги у возведенного на месте строительства забора разгоняют правоохранительные органы, а некоторых участников задерживают и арестовывают.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург

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