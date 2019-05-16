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Путин предложил провести опрос по поводу строительства храма в Екатеринбурге

Президент РФ подчеркнул, что интересы меньшинства должны учитываться, но оно должно будет подчиниться большинству

Путин предложил провести опрос по поводу строительства храма в Екатеринбурге
Работы по монтажу постоянного ограждения строительной площадки под возведение собора святой Екатерины
Фото: ТАСС, Марина Молдавская

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу строительства храма в сквере в центре города.

"Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства", - заявил президент РФ в четверг на медиа-форуме ОНФ.

Он отметил, что узнал о ситуации в Екатеринбурге вчера, "и то мельком". "Немного даже удивился, не понял, что там происходит. Это ваша чисто региональная история", - сказал он, отвечая на просьбу одного из участников форума прокомментировать ситуацию со строительством храма.

По его словам, "как правило, люди просят, чтобы храм построили, здесь кто-то возражает".

"Но все имеют право на собственное мнение. И если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть, если речь идет не о записных активистах, которые приехали из Москвы для того, чтобы там пошуметь и себя попиарить", - подчеркнул Путин.

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"Если речь идет о местных жителях, - сказал глава государства, - то, конечно, это нельзя не учитывать".

Президент РФ отметил, что храм должен объединять людей, а не разъединять. В этой связи, сказал Путин, "с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают".

Он отметил, что в сложившейся ситуации инвесторы, городские власти, которые собираются строить храм, должны обеспечить, чтобы в нужном для людей месте рядом был высажен другой лес, чтобы там разбили сквер, в котором люди нуждаются.

"Нужно не перетягивать канат и ругаться друг с другом, а сесть и договориться. А городские власти должны заниматься именно этим - найти оптимальное для проживающих там людей решение", - заявил Путин.

Протесты против храма

С 13 мая в Екатеринбурге проходят массовые протесты против планов построить собор святой великомученицы Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. Митинги разгоняют правоохранительные органы, а некоторых их участников задерживают и потом арестовывают. По итогам акции, прошедшей в среду, задержаны 70 человек.

В четверг стало известно, что рабочие в дополнение к капитальному забору обносят территорию будущей стройки металлической сеткой.

Решение построить собор было принято в сентябре 2018 года. Часть жителей города высказывались против этого. Инициативная группа подавала в избирком заявку на проведение референдума о строительстве храма, однако получила отказ.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург Владимир Путин

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