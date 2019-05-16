Путин предложил провести опрос по поводу строительства храма в Екатеринбурге

Президент РФ подчеркнул, что интересы меньшинства должны учитываться, но оно должно будет подчиниться большинству

Работы по монтажу постоянного ограждения строительной площадки под возведение собора святой Екатерины Фото: ТАСС, Марина Молдавская

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос жителей Екатеринбурга по вопросу строительства храма в сквере в центре города.

"Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства", - заявил президент РФ в четверг на медиа-форуме ОНФ.

Он отметил, что узнал о ситуации в Екатеринбурге вчера, "и то мельком". "Немного даже удивился, не понял, что там происходит. Это ваша чисто региональная история", - сказал он, отвечая на просьбу одного из участников форума прокомментировать ситуацию со строительством храма.

По его словам, "как правило, люди просят, чтобы храм построили, здесь кто-то возражает".

"Но все имеют право на собственное мнение. И если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть, если речь идет не о записных активистах, которые приехали из Москвы для того, чтобы там пошуметь и себя попиарить", - подчеркнул Путин.

"Если речь идет о местных жителях, - сказал глава государства, - то, конечно, это нельзя не учитывать".

Президент РФ отметил, что храм должен объединять людей, а не разъединять. В этой связи, сказал Путин, "с обеих сторон нужны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают".

Он отметил, что в сложившейся ситуации инвесторы, городские власти, которые собираются строить храм, должны обеспечить, чтобы в нужном для людей месте рядом был высажен другой лес, чтобы там разбили сквер, в котором люди нуждаются.

"Нужно не перетягивать канат и ругаться друг с другом, а сесть и договориться. А городские власти должны заниматься именно этим - найти оптимальное для проживающих там людей решение", - заявил Путин.

Протесты против храма

С 13 мая в Екатеринбурге проходят массовые протесты против планов построить собор святой великомученицы Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. Митинги разгоняют правоохранительные органы, а некоторых их участников задерживают и потом арестовывают. По итогам акции, прошедшей в среду, задержаны 70 человек.

В четверг стало известно, что рабочие в дополнение к капитальному забору обносят территорию будущей стройки металлической сеткой.

Решение построить собор было принято в сентябре 2018 года. Часть жителей города высказывались против этого. Инициативная группа подавала в избирком заявку на проведение референдума о строительстве храма, однако получила отказ.