В Екатеринбурге задержали 70 протестующих против строительства храма

Фото: Антон Басанаев/AP/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Число задержанных по итогам несанкционированной акции против строительства храма на набережной в центре Екатеринбурга, состоявшейся в среду вечером, составило 70 человек, сообщил пресс-секретарь Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Задержано 70 человек, из них трое - несовершеннолетние", - уточнил Горелых.

В общей сложности за несколько дней проведения акций на данный момент в отношении 98 человек составлено 102 протокола.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят массовые протесты против планов построить собор святой великомученицы Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. Митинги у возведенного на месте строительства забора разгоняют правоохранительные органы, а некоторых их участников задерживают и потом арестовывают.

Решение построить собор было принято в сентябре 2018 года. Часть жителей города высказывались против этого. Инициативная группа подавала в избирком заявку на проведение референдума о строительстве храма, однако получила отказ.