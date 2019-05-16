Больше тысячи семей в России отказались от ТВ по религиозным мотивам

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В 28 регионах вне цифрового вещания проживали 130 тысяч семей, до сих пор без вещания по религиозным соображениям и из-за асоциального поведения остаются 2 тысячи, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

"Вне зоны покрытия в 28 регионах, где было отключено вещание, проживало 130 тысяч семей. Из них без телевидения осталось до сих пор 2000 семей. Из них 1300 семей в процессе обходов отказались от телевидения в силу религиозных причин. Остальные - асоциальные элементы, им телевизор не нужен, они свои видения от другого испытывают, у некоторых даже нет электричества месяцами", - сказал Волин на совещании в Совете Федерации в четверг.

По его словам, для подключения к цифровому вещанию в регионах третьего этапа "зарезервировано 900 млн рублей на оказание помощи социально бедным слоям населения".

Волин сообщил, что "вне зоны покрытия (цифрового вещания в регионах третьего этапа) проживают 382129 семей, из них уже около 300 тысяч имеют телевидение".

Замминистра также сообщил, что в июне произойдет крупнейшее отключение от аналогового вещания в Европе - в отключаемых от аналогового вещания российских регионах проживает 62 млн человек.