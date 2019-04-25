Сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе России перенесены

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - На цифровое вещание уже перешли 40 млн россиян, а сроки отключения аналогового вещания в 21 регионе перенесены на октябрь, заявил глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.

"На заседании правительства было принято решение о переносе сроков отключения аналогового вещания в ряде регионов страны. В 21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдет 14 октября. 14 октября люди увидят на заставках своих телевизоров, если это аналоговый телевизор, ролики, сообщения о том, как подключить цифровое телевидение и о том, как настроить цифровую приставку", - сообщил журналистам Носков по итогам заседания правительства.

"Второй этап отключения аналога прошел успешно - в 20 регионах, которые перешли на цифру 15 апреля, наблюдаем на порядок спад спроса на телевизионные приставки, телевизоры", - отметил министр.

"Переход на цифру еще для 40 млн россиян можно считать завершившимся", - сказал Носков.

Он сообщил, что также принято решение о расширении услуг связи на населенные пункты от 100 человек, изменения будут внесены в ближайшее время. Таких населенных пунктов порядка 25 тысяч, добавил Носков.