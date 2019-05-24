На цифровое вещание перешли уже 50 млн россиян

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что десятки миллионов россиян уже пользуются цифровым телевещанием.

"50 млн наших сограждан уже смотрят цифру. 60 млн с 3 июня перейдут на цифру еще в 36 регионах. И таким образом, за 100 миллионов перевалит число наших людей", - сказал замминистра журналистам, выступая на открытии шоу аэростатов, которое посвящено третьей волне перехода на эфирное цифровое телевещание в Сочи.

По его словам, "большинство российских граждан давно в цифре". "Наша задача - сделать так, чтобы мы не забыли ни об одном человеке, где бы он не жил", - добавил он.

Он отметил, что большое участие в переходе на цифровое вещание принимают местные органы власти, содействие оказывают также несколько тысяч волонтеров.