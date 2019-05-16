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Российские космонавты в праздники испытали систему получения воды из урины

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Экспериментальная установка по получению технической воды из мочи была испытана российскими космонавтами на Международной космической станции, сообщает "Роскосмос".

"В то время, как вся страна отдыхала в майские праздники, работа российских космонавтов на МКС практически не прерывалась. Экипаж был занят проведением научных экспериментов, сбором данных и поддержанием работоспособности космического "города" МКС", - говорится в сообщении госкорпорации.

Одним из проведенных экспериментов называется "Сепарация". "Его цель - получение из урины чистой воды. Переработанная жидкость будет использоваться только для технических нужд, например, для получения кислорода. В скором времени эта экспериментальная установка может превратиться в штатную бортовую систему, которая даст хорошую экономию для грузопотока", - отметили в "Роскосмосе".

Там пояснили, что испытание системы регенерации воды является важным этапом подготовки к пилотируемым миссиям на Луну и Марс.

"Помимо этого, Олег Кононенко и Алексей Овчинин успели провести и небольшие ремонтные работы, заменив блок очистки атмосферы от углекислого газа в системе "Воздух", - сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

МКС Роскосмос

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