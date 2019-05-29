Российские космонавты выйдут в открытый космос для работ на МКС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Программа выхода в открытый космос российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина предусматривает снятие проб с внешней оболочки Международной космической станции (МКС), очистку иллюминаторов и работу в рамках нескольких экспериментов, сообщает "Роскосмос".

"В среду состоится выход в открытый космос российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина. Им предстоит выполнить ряд работ по монтажу оборудования на внешней поверхности Международной космической станции", - говорится в сообщении госкорпорации.

Выходной люк стыковочного отсека "Пирс" будет открыт в 18:44 по Москве. Планируемая продолжительность работы космонавтов в открытом космосе - около 6 часов.

В космосе россияне смонтируют поручень-переход от малого исследовательского модуля "Поиск" (МИМ-2) к функционально-грузовому блоку "Заря" для создание кратчайших путей перехода космонавтов при работе в космосе между этими модулями.

Кроме того, будет демонтирован адаптер с макетами датчиков с поручня МИМ-2. Это делается для обеспечения полетного ресурса в 370 суток пилотируемых кораблей "Союз МС" и гарантийной наработки термометров не менее 13 тысяч 320 часов.

Затем космонавты снимут устройства экспонирования в рамках длительного эксперимента "Тест" на модуле "Поиск" и возьмут пробы. Позднее будут проведены химический, токсикологический и микробиологический анализ снятых проб, экспонированных на внешней поверхности российского сегмента МКС.

Овчинину и Кононенко придется заняться также "уборкой" в космосе: они очистят снаружи иллюминатор выходного люка модуля "Поиск". Затем будет исследовано устройство для очистки стекла на предмет состава налета, образующегося на поверхности станции.

Кроме того, космонавты снимут панели с образцами в рамках космического эксперимента "Выносливость", на которых находятся образцы используемых в космосе материалов в нагруженном и ненагруженном состоянии в условиях факторов реального полета.

В завершение работы Овчинин и Кононенко отключат кабели и демонтируют измерительные блоки, установленные на внешней стороне оболочки в рамках космического эксперимента "Обстановка", в ходе которого проводились различные геофизические исследования, в том числе экологический мониторинг электромагнитных излучений. Затем это оборудование будет выброшено в открытый космос.