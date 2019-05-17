Пенсионерка в Саратове провисела на кондиционере 15 минут, выпав из окна

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Спасатели-альпинисты успели спасти пожилую женщину, выпавшую из окна в Саратове и зацепившуюся за установленный на стене кондиционер.

По предварительной информации, 80-летняя женщина утром в пятницу мыла окно на девятом этаже дома по улице Ипподромная, поскользнулась и вывалилась наружу. Ей удалось зацепиться за кондиционер на восьмом этаже, сообщил агентству "Интерфакс" глава службы спасения Саратовской области Юрий Юрин.

Пенсионерку увидели прохожие и сразу позвонили в службу спасения. Прибывшие спасатели-альпинисты с крыши втянули женщину в ближайшее окно. К тому моменту пострадавшие провисела на кондиционере около 15 минут.

Реанимационная бригада оказала женщине помощь и доставила ее в больницу. При падении пенсионерка получила травму ноги, ее жизни ничего не угрожает.