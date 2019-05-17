В больницах осталось двое пострадавших в катастрофе SSJ 100 в "Шереметьево"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Троих пострадавших в возгорании самолета в "Шереметьево" выписали из Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского, одна пациентка пока остается в удовлетворительном состоянии, сообщил руководитель ожогового центра НМИЦ хирургии им. Вишневского Андрей Алексеев.

"Сегодня выписаны трое пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево. Всем им рекомендовано санаторно-курортное лечение. Одна пациентка пока находится в Центре, ее состояние оценивается как относительно удовлетворительное", - сказал Алексеев "Интерфаксу" в пятницу.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

Еще одна пострадавшая остается в НИИ Склифосовского.